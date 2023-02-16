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Росіяни вночі поцілили у два НПЗ - чи спричинить це нову паливну кризу
Росіяни вночі поцілили у два НПЗ — чи спричинить це нову паливну кризуhttps://racurs.ua/ua/n180004-rosiyany-vnochi-pocilyly-u-dva-npz-chy-sprychynyt-ce-novu-palyvnu-kryzu.htmlРакурс
Новий ракетний удар рф припав по Кременчуцькому та Дрогобицькому нафтопереробних заводах.
Чергову атаку ракетами Х-22 по НПЗ в Кременчуку підтвердив голова ОВА Дмитро Лунін.
Однак експерт ринку пального Сергій Куюн стверджує, що це не завдасть шкоди паливній галузі України.
Перший (завод) і так вбитий попередніми 30+ ракетами, другий — стоїть уже майже 15 років.
Зрозумійте вже, дефективні, що цей ринок працює та забезпечує профіцитні постачання не тільки без «без вас», але й без цих заводів. Ви програли! — написав Куюн у фейсбуці.
Нагадаємо, що навесні 2022 року в Україні почалася паливна криза, спричинена масштабними ударами російських воєнних злочинців у квітні-травні по нафтопереробному заводі у Кременчуку та нафтобазах.
Узимку 2022−23 років України диверсифікувала постачання палива і накопичила значні його запаси в країні.
На початку лютого 2023 року почали діяти санкції ЄС та країн G7 проти росії. Ідеться про забору імпорту нафтопродуктів.
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