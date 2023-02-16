Росіяни вночі поцілили у два НПЗ - чи спричинить це нову паливну кризу

https://racurs.ua/ua/n180004-rosiyany-vnochi-pocilyly-u-dva-npz-chy-sprychynyt-ce-novu-palyvnu-kryzu.html

Ракурс

Новий ракетний удар рф припав по Кременчуцькому та Дрогобицькому нафтопереробних заводах.

Чергову атаку ракетами Х-22 по НПЗ в Кременчуку підтвердив голова ОВА Дмитро Лунін.

Однак експерт ринку пального Сергій Куюн стверджує, що це не завдасть шкоди паливній галузі України.

Перший (завод) і так вбитий попередніми 30+ ракетами, другий — стоїть уже майже 15 років. Зрозумійте вже, дефективні, що цей ринок працює та забезпечує профіцитні постачання не тільки без «без вас», але й без цих заводів. Ви програли! — написав Куюн у фейсбуці.

Нагадаємо, що навесні 2022 року в Україні почалася паливна криза, спричинена масштабними ударами російських воєнних злочинців у квітні-травні по нафтопереробному заводі у Кременчуку та нафтобазах.

Узимку 2022−23 років України диверсифікувала постачання палива і накопичила значні його запаси в країні.

На початку лютого 2023 року почали діяти санкції ЄС та країн G7 проти росії. Ідеться про забору імпорту нафтопродуктів.