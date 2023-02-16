Израиль поддержит в ООН формулу мира Зеленского

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Ізраїль має намір підтримати запропоновану президентом України Володимиром Зеленським формулу миру. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

Ізраїль підтримає українську «мирну ініціативу» в межах ООН наступного тижня, — цитує слова Коена під час спільної прес-конференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві «Інтерфакс-Україна».

Коен додав, що Ізраїль підтримує народ України, а також український суверенітет і територіальну цілісність.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства Ізраїлю у четвер прибув до Києва — це перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну з початку повномасштабного вторгнення росії.

На початку лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну «військові речі», але не готовий зайти надто далеко, щоб не спровокувати рф.