Родителей в Крыму обязали учить детей о биолабораториях и нападении Украины на рф (ФОТО)

https://racurs.ua/n180022-roditeley-v-krymu-obyazali-uchit-detey-o-biolaboratoriyah-i-napadenii-ukrainy-na-rf-foto.html

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Батьки в тимчасово окупованому Криму отримують листи зі шкіл, в яких рекомендують «говорити» з дітьми про «спеціальну військову операцію» росії й вигадану воєнними злочинцями рф й пропагандистами «агресію» України.

Про це у Телеграмі 16 лютого написав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

У листі батькам дирекція школи рекомендує проводити з дітьми пропагандистські «бесіди про СВО» за таким планом:

про агресію України проти рф;

про те, що Україна планувала напасти на рф;

про біолабораторії в Україні, де створюють біозброю проти російськомовних мешканців України та ОРДЛО;

про західні країни, які прагнуть знищити і захопити росію;

про героїзм солдатів рф у боротьбі з фашизмом.

Нагадаємо, як пише ВВС, за даними Єльського університету в рамках проєкту Conflict Observatory, в росії та анексованому Криму існує мережа зі щонайменше 43 закладів, де дітей з України, віком від 4 місяців до 17 років, ідеологічно перевиховують. У російські табори під приводом «евакуації» або оздоровлення відправляють як тих дітей, які жили в Україні в дитбудинках (хоча вони не обов’язково є сиротами), так і дітей, які живуть разом зі своїми родинами. Після таборів дітей із дитбудинків часто відправляють на усиновлення в рф, а інших дітей батькам під різними приводами не віддають.

Проросійське виховання у таборах має багато різних форм — це і шкільне навчання за російською програмою, і екскурсії до місць культурного чи патріотичного значення по всій країні, лекції від російських ветеранів та істориків, а подекуди і залучення до військової підготовки в таборах у Чечні та анексованому Криму.

В українській прокуратурі заявили, що оцінюють насильне вивезення дітей з України як один із приводів для ініціації проти рф міжнародного процесу з обвинувачення в геноциді.