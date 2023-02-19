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Ракурс
Россияне запускают воздушные шары в направлении Украины.

Почему рашисты запускают воздушные шары над Украиной, рассказала британская разведка

19 фев 2023, 10:44
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Повітряні кулі, які російські загарбники останнім часом запускають в повітряному просторі України, найімовірніше, є частиною нової тактики рф щодо виснаження української протиповітряної оборони.





Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляється в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що за останній тиждень сталося кілька таких інцидентів:

  • 12 лютого повітряні кулі зафіксували над Дніпропетровською областю;
  • 14 лютого виявлення об'єкта у формі повітряної кулі призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. Існує ймовірність, що це був російський аеростат, який дрейфував з повітряного простору України;
  • 15 лютого над Києвом були помічені повітряні кулі з підвішеними під ними радіолокаційними відбивачами.

Цілком ймовірно, що повітряні кулі були російськими. Вони, ймовірно, представляють нову тактику Росії, спрямовану на отримання інформації про українські системи протиповітряної оборони та примушення українців витрачати цінні запаси ракет класу «земля-повітря» та боєприпасів до них, — наголошують у Міноборони Британії.

Источник: Ракурс


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