Росіяни запускають повітряні кулі в напрямку України, фото:

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Ракурс

Повітряні кулі, які російські загарбники останнім часом запускають в повітряному просторі України, найімовірніше, є частиною нової тактики рф щодо виснаження української протиповітряної оборони.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляється в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що за останній тиждень сталося кілька таких інцидентів:

12 лютого повітряні кулі зафіксували над Дніпропетровською областю;

14 лютого виявлення об'єкта у формі повітряної кулі призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. Існує ймовірність, що це був російський аеростат, який дрейфував з повітряного простору України;

15 лютого над Києвом були помічені повітряні кулі з підвішеними під ними радіолокаційними відбивачами.