У небі України кулі-розвідники з відбивачами — Командування Повітряних сил

https://racurs.ua/ua/n179966-u-nebi-ukrayiny-kuli-rozvidnyky-z-vidbyvachamy-komanduvannya-povitryanyh-syl.html

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У небі України зафіксовано ворожі кулі з відбивачами, які рухаються за напрямом вітру та ведуть радіолокаційну розвідку. Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Зокрема, тривога на Київщині пов’язана з запущеними росією повітряними кулями.

Дідівські методи, які ворог застосовує - повітряні кулі. Це не зонд, не аеростат. Це просто повітряна куля, яка несе шматок металу, — вказав спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що ситуація на Київщині контрольована.

Повітряні сили, розвідка відстежують ситуацію. Стосовно невідомих об'єктів — інформація відома, вони знаходяться під контролем. Справді, є інформація про ворожі наміри, в тому числі збір розвідданих по виманюванню українських засобів ППО і є відповідна реакція і система реагування на подібні загрози, — вказав Юсов.

У небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв’язку з цим працює ППО, — йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, у Київській області о 13.28 оголосили повітряну тривогу. На решті території країни сирени не лунали.