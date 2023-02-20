Рашисты вывели в Черное море подводный ракетоноситель, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n180120-v-chernom-more-nahoditsya-podvodnyy-nositel-rossiyskih-raket-ok-ug.html

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський підводний носій ракет.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла очільниця прес-центру сил охорони та оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».

Те, що стосується посилення якихось дистанційних впливів, як-от ракетні удари, вони залишаються актуальними. Незважаючи на те, що погіршилась погода, в морі шторм, і ракетоносії позаводили, один підводний все ж таки залишається, — зазначила вона.

Гуменюк наголошує, що росія може завдавати точкових ракетних ударів, оскільки виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська влада чинить тиск на армію рф, вимагаючи «результатів» до річниці вторгнення.

Джерело: «Укрінформ»