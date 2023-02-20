Рашисты требуют «результатов» от своей армии, фото: ТСН

https://racurs.ua/n180119-vlasti-rossii-okazyvaut-davlenie-na-armiu-trebuya-rezultatov-k-godovschine-vtorjeniya.html

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росія продовжує розвивати кілька наступальних напрямків на сході України — Вугледар, Кремінну та Бахмут.

Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що кількість жертв серед російських загарбників залишається високою, особливо в Бахмуті та Вугледарі.

Зокрема, «елітні» 155-та і 40-ва морські піхотні бригади зазнали дуже великих втрат у Вугледарі і, ймовірно, є неефективними у бою, — наголошується в повідомленні.

Крім того, з наближенням річниці повномасштабного вторгнення в Україну російські війська, ймовірно, перебувають під зростаючим політичним тиском.