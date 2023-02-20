Влада росії тисне на армію, вимагаючи результатів до річниці вторгнення — британська розвідкаhttps://racurs.ua/ua/n180119-vlada-rosiyi-tysne-na-armiu-vymagauchy-rezultativ-do-richnyci-vtorgnennya-brytanska-rozvidka.htmlРакурс
росія продовжує розвивати кілька наступальних напрямків на сході України — Вугледар, Кремінну та Бахмут.
Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що кількість жертв серед російських загарбників залишається високою, особливо в Бахмуті та Вугледарі.
Зокрема, «елітні» 155-та і 40-ва морські піхотні бригади зазнали дуже великих втрат у Вугледарі і, ймовірно, є неефективними у бою, — наголошується в повідомленні.
Крім того, з наближенням річниці повномасштабного вторгнення в Україну російські війська, ймовірно, перебувають під зростаючим політичним тиском.
Цілком ймовірно, що росія буде стверджувати, що Бахмут був захоплений до річниці, незалежно від реальної ситуації на місцях, — наголошують у відомстві. — Якщо весняний наступ росії нічого не дасть, то напруженість у російському керівництві, ймовірно, зросте.