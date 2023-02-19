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Ракурс
Пограничники остановили атаку врага под Бахмутом. Фото: ГПСУ

Пограничники остановили атаку врага под Бахмутом — до 80 убитых и раненых

19 фев 2023, 15:18
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Українські прикордонники відбили десяток ворожих атак на східному фронті.





Сім атак окупантів було зупинено на найгарячішому напрямку — Бахумтському. Загалом було знищено орієнтовно 40 окупантів, ще 37 загарбників дістали поранення. За окремими тактичними епізодами втрати противника уточнюються. Про це 19 лютого повідомила Державна прикордонна служба у Facebook.

Зазначається, що на певних ділянках росіяни діяли за підтримки танків. Більшість атак зупинили вогнем мінометники-прикордонники та артилерія Збройних сил України. А в приміській забудові Бахмута українські військові ліквідували малі піхотні групи росіян зі стрілецької зброї та гранатометів.

Таким чином всі спроби штурму окупантів були стримані.

Нагадаємо, 11 в ДПСУ повідомили, що декілька груп ворожої намагалися непомітно наблизитися для штурму позицій Сил оборони України біля Бахмута. Маневр помітили аеророзвідники, а прикордонники-мінометники знищили ці групи.

Источник: Ракурс


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