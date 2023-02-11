Під Бахмутом прикордонники розбили групи штурмовиків. Фото: ДПСУ

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Бої за місто Бахмут Донецької області тривають і російські загарбники зазнають чималих втрат.

Чотири групи штурмовиків знищили українські прикордонники. Групи ворожої піхоти, до 10 окупантів кожна, намагалися непомітно наблизитися для штурму позицій Сил оборони України. Маневр помітили аеророзвідники ДПСУ, а прикордонники-мінометники знищили дві групи. Про це 11 лютого повідомили в Державній прикордонній службі України.

Ворог відійшов, й намагався заховатися між приватними будинками для перегрупування, щоб атакувати знову. Однак повітряна розвідка зафіксувала противника, а залишки росіян добила артилерія.

Нагадаємо, українські військові розповіли, що уночі 11 лютого тривали важкі бої на трасі Бахмут-Слов'янськ. Диверсійно-розвідувальні групи противника перетинали трасу в напрямку Оріхове-Василівка зі спробою зайти в тил нашим підрозділам. Їх знищили під час бою.

Запеклі бої також відбуваються у районі Парасковіївки і Червона гора. Противник тисне, але не ставить за мету оточення наших військ біля цих населених пунктів, а розширює плацдарм для охоплення через Залізнянське.