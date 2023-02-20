Визит Байдена завершен — президент США был в Киеве шесть часов

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Ракурс

Президент США Джо Байден завершив робочу поїздку в Україну і вже залишив Київ, повідомляють журналісти, які подорожують з ним.

Несподіваний візит був стислим і тривав понад п’ять годин. Байден прибув до української столиці о 8 годині ранку (за київським часом), а вже в районі обіду вирушив далі. Європейське турне американського президента триватиме до кінця робочого тижня.

За ці кілька годин він якраз встиг зустрітися з президентом Зеленським і прогулятися з ним центром Києва, де Байден знову пообіцяв підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно».

Мені здається дуже важливим, щоб у цьому питанні — з приводу військової підтримки України Сполученими Штатами — ніхто не мав жодних сумнівів, — цитує американського президента агентство Ассошіейтед Прес.

Байден також анонсував новий транш військової допомоги Києву, ще на 500 млн дол., оскільки «жорстока та несправедлива війна», за словами президента, поки що далека від перемоги.

Ми знаємо, що попереду на нас чекають дуже важкі дні, тижні і роки. Але росія ставила за мету стерти Україну з карти світу. І загарбницька війна путіна зазнає невдачі, — підсумував він.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім повідомив росію про візит Байдена до Києва за кілька годин до прибуття американського президента до Києва.

Таксист питає, а хто це сьогодні у Київ приїхав?



Я аж ростірявся.



- Байден, — кажу.

- А хто це? — знов питає.



Бачив колись статистику, що 65% українців протягом життя не покидали межі Рено Логан. — Макс Щербина (@max_shcherbyna) February 20, 2023

Як пише AP, це було зроблено для того, щоб уникнути будь-яких прорахунків, які можуть призвести до конфлікту двох ядерних держав.

Президент США Джо Байден прибув до України з візитом уперше з початку повномасштабного російського вторгнення. Зеленський зустрів його уранці 20 лютого на ґанку Маріїнського палацу в центрі столиці.