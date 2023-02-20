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Ракурс
Горящая российская техника, скриншот видео

Горящий новейший российский Т-90 попал на видео — оборона Украины

20 фев 2023, 15:26
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Захисники України показали, як палає черговий російський «аналоговнєт» — танк Т-90М «Прорыв».





Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Що то так красиво палає? Відповідь дають наші Князівські воїни у відео. Дивіться і насолоджуйтеся! — вказано в описі відео.

Т-90М — це модернізація танку Т-90. Перші такі танки надійшли до армії країни-агресора у 2020 році.

Нагадаємо, нещодавно миколаївські десантники підбили один з російських танків Т-90 із комплексу Javelin.

Источник: Ракурс


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