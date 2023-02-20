На півдні України неподалік Херсона воїни ССО знищують логістику російських окупантів з допомогою дронів.

Відповідне відео сьогодні, 20 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Точкові удари спрямовані не лише на живу силу противника, а й на транспорт, яким той возить боєприпаси, провізію та особовий склад. Це неабияк дошкуляє ворогу і змушує його шукати нові засоби і шляхи для постачання. Витрати ж наших воїнів — мінімальні: для знищення однієї одиниці техніки достатньо однієї гранати, влучно скинутої з безпілотника, — наголошується в повідомленні.