Катера и автомобили врага уничтожили бойцы ССО с помощью дрона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180116-katera-i-avtomobili-vraga-unichtojili-boycy-sso-s-pomoschu-drona-video.htmlРакурс
На півдні України неподалік Херсона воїни ССО знищують логістику російських окупантів з допомогою дронів.
Відповідне відео сьогодні, 20 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Точкові удари спрямовані не лише на живу силу противника, а й на транспорт, яким той возить боєприпаси, провізію та особовий склад. Це неабияк дошкуляє ворогу і змушує його шукати нові засоби і шляхи для постачання. Витрати ж наших воїнів — мінімальні: для знищення однієї одиниці техніки достатньо однієї гранати, влучно скинутої з безпілотника, — наголошується в повідомленні.
На відео можна побачити кадри знищення техніки ворога, якими поділився оператор БПЛА підрозділу ССО України. Також військових розповів цікаві подробиці своєї роботи.