Бой глазами операторов Сил спецопераций показали на видео

https://racurs.ua/n178814-boy-glazami-operatorov-sil-specoperaciy-pokazali-na-video.html

Ракурс

Під час виконання однієї із задач група Сил спеціальних операцій ЗС України виявила близько десятка російських солдатів, кулеметний розрахунок, облаштовані спостережні пункти ворога.

Командування ССО виклало відео із камери одного з бійців на своїй сторінці у Фейсбук.

Не зволікаючи воїни ССО вирішили скористатися можливістю і раптово атакувати ворога.

Влучним пострілом снайпер поцілив спостерігача противника, кулеметники знищили ворожий кулеметний розрахунок та почали нищити особовий склад, з ручного гранатомета воїни ССО розстріляли бліндаж росіян.

Після нанесення вогневого ураження ворогу група здійснила відхід.

А так снайпери 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича нищать окупантів на бахмутському напрямку: