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Ракурс
Знищення катера рашистів, скріншот відео

Катери та автомобілі ворога знищили бійці ССО за допомогою дрона (ВІДЕО)

20 лют 2023, 08:33
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На півдні України неподалік Херсона воїни ССО знищують логістику російських окупантів з допомогою дронів.





Відповідне відео сьогодні, 20 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Точкові удари спрямовані не лише на живу силу противника, а й на транспорт, яким той возить боєприпаси, провізію та особовий склад. Це неабияк дошкуляє ворогу і змушує його шукати нові засоби і шляхи для постачання. Витрати ж наших воїнів — мінімальні: для знищення однієї одиниці техніки достатньо однієї гранати, влучно скинутої з безпілотника, — наголошується в повідомленні.

На відео можна побачити кадри знищення техніки ворога, якими поділився оператор БПЛА підрозділу ССО України. Також військових розповів цікаві подробиці своєї роботи.

Джерело: Ракурс


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