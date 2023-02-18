Десантники уничтожили российский танк Т-90 «Прорыв». Фото:

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Російський танк Т-90 «Прорив» було знищено миколаївськими десантниками.

Днями ворог атакував позиції марунових беретів своїм новітнім танком Т-90 «Прорив». Але передовий підрозділ 79-ї окремої десантно-штурмової бригади був готовий до зустрічі з противником. Про це 18 лютого повідомило командування Десантно-штурмових військ у Facebook.

Ворожу машину підбили з протитанкового ракетного комплексу Javelin. Гордість російського машинобудування була знищена двома влучними пострілами. Від Т-90 залишилася лише купа металу.

Відповідно, ніякого прориву у ворога не вийшло, — зазначили в ДШВ.

Нагадаємо, у лютому бійці Збройних сил України знищили російську БМПТ «Термінатор». А спочатку цією бойовою машиною російські пропагандисти хизувалися в лісах під тимчасово окупованою Кремінною.