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Ракурс
Палаюча російська бронетехніка, скріншот відео

Палаючий новітній російський Т-90 потрапив на відео — оборона України

20 лют 2023, 15:26
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Захисники України показали, як палає черговий російський «аналоговнєт» — танк Т-90М «Прорыв».





Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Що то так красиво палає? Відповідь дають наші Князівські воїни у відео. Дивіться і насолоджуйтеся! — вказано в описі відео.

Т-90М — це модернізація танку Т-90. Перші такі танки надійшли до армії країни-агресора у 2020 році.

Нагадаємо, нещодавно миколаївські десантники підбили один з російських танків Т-90 із комплексу Javelin.

Джерело: Ракурс


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