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Палаюча російська бронетехніка, скріншот відео
Палаючий новітній російський Т-90 потрапив на відео — оборона Україниhttps://racurs.ua/ua/n180130-palauchyy-novitniy-rosiyskyy-t-90-potrapyv-na-video-oborona-ukrayiny.htmlРакурс
Захисники України показали, як палає черговий російський «аналоговнєт» — танк Т-90М «Прорыв».
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Що то так красиво палає? Відповідь дають наші Князівські воїни у відео. Дивіться і насолоджуйтеся! — вказано в описі відео.
Т-90М — це модернізація танку Т-90. Перші такі танки надійшли до армії країни-агресора у 2020 році.
Нагадаємо, нещодавно миколаївські десантники підбили один з російських танків Т-90 із комплексу Javelin.
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