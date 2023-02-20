Палаюча російська бронетехніка, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n180130-palauchyy-novitniy-rosiyskyy-t-90-potrapyv-na-video-oborona-ukrayiny.html

Ракурс

Захисники України показали, як палає черговий російський «аналоговнєт» — танк Т-90М «Прорыв».

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Що то так красиво палає? Відповідь дають наші Князівські воїни у відео. Дивіться і насолоджуйтеся! — вказано в описі відео.

Т-90М — це модернізація танку Т-90. Перші такі танки надійшли до армії країни-агресора у 2020 році.

Нагадаємо, нещодавно миколаївські десантники підбили один з російських танків Т-90 із комплексу Javelin.