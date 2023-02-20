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Ізраїльська делегація прибула до України, фото: Михайло Бродський
Делегація парламенту Ізраїлю відвідала Бучу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180129-delegaciya-parlamentu-izrayilu-vidvidala-buchu-foto.htmlРакурс
До Києва з офіційним візитом прибула делегація парламенту Ізраїлю.
Члени делегації відвідали місто Буча на Київщині, значно постраждало під час окупації регіону російськими військами навесні 2022 року. Про це сьогодні, 20 лютого, на своїй сторінці у Твіттері повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
Відвідали бучу з Йоельом Едельштейном та Зеевом Елькіном, — зазначив Бродський.
Судячи з опублікованих Бродським знімків, члени делегації прибули до Києва потягом.
Також делегація зустрілася з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Нагадаємо, сьогодні до Києва також прибув з візитом президент США Джо Байден.
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