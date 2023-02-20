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Ракурс
Ізраїльська делегація прибула до України, фото: Михайло Бродський

Делегація парламенту Ізраїлю відвідала Бучу (ФОТО)

20 лют 2023, 15:10
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До Києва з офіційним візитом прибула делегація парламенту Ізраїлю.





Члени делегації відвідали місто Буча на Київщині, значно постраждало під час окупації регіону російськими військами навесні 2022 року. Про це сьогодні, 20 лютого, на своїй сторінці у Твіттері повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Відвідали бучу з Йоельом Едельштейном та Зеевом Елькіном, — зазначив Бродський.

Ізраїльська делегація прибула до України, фото: Михайло Бродський

Судячи з опублікованих Бродським знімків, члени делегації прибули до Києва потягом.

Ізраїльська делегація прибула до України, фото: Михайло Бродський

Також делегація зустрілася з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, сьогодні до Києва також прибув з візитом президент США Джо Байден.

Джерело: Ракурс


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