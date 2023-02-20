Джо Байден 20 лютого прибув до України, фото: Офіс президента

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Президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, прибув до України з неанонсованим візитом.

До Києва він приїхав з Польщі потягом. Про це повідомляє видання The New York Times.

Зазначається, що Байден згідно з оголошеними планами мав завтра, 21 лютого, прибути до Варшави з дводенним візитом й американські офіційні особи неодноразово відмахувалися від запитань про те, чи може він також відвідати Україну, перебуваючи в Європі.

Білий дім у неділю ввечері оприлюднив розклад на понеділок, згідно з яким президент все ще перебуває у Вашингтоні, а ввечері від’їжджає до Варшави, хоча насправді він вже був за півсвіту від нього, — зазначає видання.

Зазначається, що Байден, який зробив американську підтримку України центральним елементом своїх аргументів на користь відновлення альянсу в Європі, сказав радникам, що хоче вшанувати першу річницю вторгнення, щоб запевнити союзників у тому, що його адміністрація залишається відданою справі.

Літак з Байденом злетів з Вашингтона о 4.15 ранку в неділю за часом східного узбережжя США. Разом з ним полетіли:

кілька репортерів, які пообіцяли зберігати таємницю і були позбавлені телефонів;

радник з національної безпеки Джейк Салліван;

заступник голови адміністрації Джен О’Меллі Діллон;

директор з операцій Овального кабінету Енні Томазіні.

Джерела видання розповіли, що після трансатлантичного перельоту до Польщі Байден перетнув кордон потягом і майже 10 годин їхав до Києва, як і інші американські чиновники в останні місяці, оскільки літати в зону бойових дій небезпечно.

Це була важка подорож для 80-річного президента, який, тим не менш, виглядав натхненним можливістю приїхати особисто. У синьому костюмі з синьо-жовтою краваткою в синьо-жовту смужку, кольорах українського прапора, пан Байден прибув до Києва о 8 ранку за місцевим часом. «Я радий повернутися до Києва», — сказав він послу Бріджит Брінк, яка чекала на нього, — зазначає видання.

Після цього кортеж з президентом США проїхав вулицями міста, які були очищені від місцевого транспорту, до Маріїнського палацу, де його зустрів президент України.

Повітряна тривога, якою супроводжувався візит Байдена, була спричинена зльотом у білорусі російського винищувача, чия ракета могла б вразити ціль у Києві менш ніж за 20 хвилин.

Байден завтра вранці Байден мав зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою, після чого виступити з промовою у Варшавському замку. Наразі не відомо, чи зміниться його графік через візит до Києва.

Джерело: The New York Times