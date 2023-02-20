Запорізька АЕС, фото: «Енергоатом»

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Російські загарбники продовжують перетворювати окуповану Запорізьку АЕС на військову базу.

Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляє прес-служба «Енергоатому».

Зазначається, що відомо про такі дії рашистів:

на покрівлі п’ятого енергоблоку облаштували кулеметну позицію;

розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків;

на ЗАЕС прибула нова партія військових — понад 600 мобілізованих і курсантів з рф, яких розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту;

рашисти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

В «Енергоатомі» наголошують, що дії росіян порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки.