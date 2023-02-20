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Запорізька АЕС, фото: «Енергоатом»
У бомбосховищі Запорізької АЕС рашисти розмістили понад 600 мобілізованихhttps://racurs.ua/ua/n180128-u-bomboshovyschi-zaporizkoyi-aes-rashysty-rozmistyly-ponad-600-mobilizovanyh.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують перетворювати окуповану Запорізьку АЕС на військову базу.
Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляє прес-служба «Енергоатому».
Зазначається, що відомо про такі дії рашистів:
- на покрівлі п’ятого енергоблоку облаштували кулеметну позицію;
- розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків;
- на ЗАЕС прибула нова партія військових — понад 600 мобілізованих і курсантів з рф, яких розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту;
- рашисти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).
В «Енергоатомі» наголошують, що дії росіян порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки.
Нагадаємо, що окупанти відмовили в доступі до сховища і українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ, — наголошують у дерпідприжмстві.
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