До Меркеля дозвонились пранкеры "от Порошенко"

https://racurs.ua/n180132-do-merkelya-dozvonilis-prankery-ot-poroshenko.html

Ракурс

Російські пранкери Вован та Лексус зателефонували екс-канцлеру ФРН Ангелі Меркель від імені екс-президента України Петра Порошенка.

Вона не запідозрила каверзу і вступила в розмову, проте попросила свого опонента про те, щоб розмова залишилася конфіденційною, повідомляє Bild.

Коли той, хто телефонував, запитав думку екс-канцлера з приводу мирних переговорів з росією, Ангела Меркель обмежилася фразою від того, що «головне — це те, що Захід залишається єдиним».

Під час розмови підставний Порошенко нагадав їй про мінські угоди. Колишня канцлерка сказала, що «не бачить сенсу копатися у 2014 році», втім зазначила, що ці угоди «дали Україні більше часу для розвитку між 2014 та 2021 роками» та можливість сьогодні «відповідати на агресію путіна інакше, ніж у 2014 році».

Прес-секретар Ангели Меркель підтвердив, що її розмова «з абонентом, який видавав себе за екс-президента [України] Петра Порошенка», справді відбулася.