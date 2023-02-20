Исторический визит Байдена – что привез и о чем сказал президент США в Киеве

https://racurs.ua/n180138-istoricheskiy-vizit-baydena-chto-privez-i-o-chem-skazal-prezident-ssha-v-kieve.html

Ракурс

У понеділок, 20 лютого, до Києва без анонсів і попереджень приїхав президент США Джо Байден. Зранку в столиці перекрили кілька важливих магістралей — на пару годин місто зупинилось у заторах.

Кияни довго намагались зрозуміти їх причину, аж доки близько полудня два президенти — український та американський — під звуки сирени повітряної тривоги разом не зʼявилися біля Михайлівського собору.

Загалом Байден провів в Києві понад 5 годин, а з повітряного простору Польщі стежили американські літаки-розвідники. Щоб зберегти секретність візиту президент США прибув лише з кількома помічниками та двома журналістами.

Байден відзначив важливість своєї присутності в Україні і повідомив, що знову радий відвідати столицю.

Володимир Зеленський заявив, що результати сьогоднішньої зустрічі «будуть відображені на полі бою». А сам візит він назвав «найважливішим в історії українсько-американських відносин», а очільник МЗС Кулеба — «історичним»

Лідери України та США вшанували пам’ять загиблих українських військових та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир.

Вони приїхали до Стіни памʼяті воїнів, що загинули під час російського вторгнення в Україну від його початку в 2014 року. Журналісти Rolling Stone писали, що Байден міг зустрітися із Зеленським на кордоні з Польщею чи у Львові. Проте він сам наполіг, щоб зустріч відбулася в Києві. Окрім Зеленського, Байден зустрівся з першою леді та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Байден сказав багато приємного: і про те, що українці допомогли Заходу осягнути значення демократії, і про Київ, який заволодів його серцем. Також він згадав про розмову із Зеленським майже рік тому — у день російського вторгнення, коли весь світ чекав і боявся, що Україна от-от впаде.

Рік по тому Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять із вами, і світ стоїть із вами, — заявив Байден.

Він проанонсував новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн і додаткові санкції проти росії. Наостанок Байден отримав персональну табличку на Алеї сміливості біля Верховної Ради та поїхав до Польщі. Там він зустрінеться з лідером країни Анджеєм Дудою.

Поки Байден був в Україні, російські пропагандисти встигли запропонувати його вбити, кинути на Київ кілька бомб і навіть підняти в повітря літаки з тактичною ядерною зброєю. Однак, за повідомленнями Associated Press, щоб запобігти несподіванкам, за кілька годин до візиту Байдена в Київ Білий дім попередив про це росію. Для безпеки американського президента США та союзники залучили безпрецедентну кількість літаків.

Сполучені Штати виділяють новий пакет військової допомоги для України на суму 500 млн доларів. Серед іншого він включатиме ракети до РСЗВ HIMARS, протитанкових ракетних комплексів тощо.

Разом із союзниками ми вже надали (Україні) 700 танків, тисячі військових автомобілів, 1 тис. артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 артилерійських систем далекого радіусу дії, протикорабельних і систем ППО і все для оборони України. І це без врахування 0,5 млрд доларів про які я анонсую сьогодні і завтра, — наголосив президент США.

За його словами, у новому пакеті військової допомоги буде, зокрема, більше ракет для систем HIMARS, протитанкових ракетних комплексів Javelin, більше військової техніки та озброєння.