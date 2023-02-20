Навальный отказался от "бутерброда" – российский оппозиционер изменил мнение о Крыме

https://racurs.ua/n180143-navalnyy-otkazalsya-ot-buterbroda-rossiyskiy-oppozicioner-izmenil-mnenie-o-kryme.html

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Російський опозиціонер Олексій Навальний, ув’язнений путінським режимом, визнав, що росія повинна деокупувати всю територію України включно з Кримом та почати виплату репарацій.

Про це йдеться в публікації, присвяченій річниці повномасштабного російського вторгнення в Україні, на його сайті.

Текст складається з 15 пунктів, які названо коротким викладом політичної платформи Навального. У ньому опозиціонер вперше прямо закликає повернути Україні окупований Крим, виплату компенсацій за агресивну війну та розслідування воєнних злочинів, які здійснила росія.

Восени 2014 року Олексій Навальний заявив, що Крим «де-факто російський». Відповідаючи на запитання щодо Криму, він сказав: «Крим — це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?».

У 2021 році очільник МЗС України Олексій Кулеба заявив, що «бутерброд доведеться повернути, причому не надкушеним, свіжим і в гарному стані».