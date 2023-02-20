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Навальний відмовився від "бутерброда" - російський опозиціонер змінив думку про Крим
Навальний відмовився від «бутерброда» — російський опозиціонер змінив думку про Кримhttps://racurs.ua/ua/n180143-navalnyy-vidmovyvsya-vid-buterbroda-rosiyskyy-opozycioner-zminyv-dumku-pro-krym.htmlРакурс
Російський опозиціонер Олексій Навальний, ув’язнений путінським режимом, визнав, що росія повинна деокупувати всю територію України включно з Кримом та почати виплату репарацій.
Про це йдеться в публікації, присвяченій річниці повномасштабного російського вторгнення в Україні, на його сайті.
Текст складається з 15 пунктів, які названо коротким викладом політичної платформи Навального. У ньому опозиціонер вперше прямо закликає повернути Україні окупований Крим, виплату компенсацій за агресивну війну та розслідування воєнних злочинів, які здійснила росія.
Восени 2014 року Олексій Навальний заявив, що Крим «де-факто російський». Відповідаючи на запитання щодо Криму, він сказав: «Крим — це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?».
У 2021 році очільник МЗС України Олексій Кулеба заявив, що «бутерброд доведеться повернути, причому не надкушеним, свіжим і в гарному стані».
Які межі в України? Такі, як і в росії, — міжнародно визнані, визначені 1991 року. Ми, росія, їх також тоді визнали. Ці кордони росія має визнавати і зараз. Тут нема чого обговорювати. Майже всі кордони у світі випадкові і викликають чиєсь незадоволення. Але воювати за їх зміну у ХХІ столітті не можна. Інакше світ порине в хаос.
Дати Україні спокій і дати їй можливість розвиватися так, як бажає її народ. Припинити агресію, завершити війну та вивести всі російські війська з території України. Продовжувати війну — це якраз істерика безсилля, а припинити її — сильний перебіг.
Спільно з Україною, США, Євросоюзом та Британією шукати прийнятні шляхи компенсації збитків, завданих Україні. Наприклад (після зміни влади в Росії та закінчення війни), скасувавши обмеження щодо наших нафти та газу, але з направленням частини доходу від експорту вуглеводнів на компенсації.
Розслідувати військові злочини у співпраці з міжнародними інституціями, — написав Навальний у документі, який назвав «15 пунктів громадянина росії, який бажає блага своїй країні».
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