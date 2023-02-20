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Ракурс
На границе Турции и Сирии в течение трех минут произошло два новых землетрясения

На границе Турции и Сирии в течение трех минут произошло два новых землетрясения

20 фев 2023, 20:13
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На кордоні Туреччини та Сирії протягом трьох хвилин сталися два потужні землетруси.





Даних про постраждалих наразі немає.

6 лютого в Туреччині стався найбільший із 1939 року землетрус. Це були два основні поштовхи магнітудою 7,7 та 7,6 у провінції Кахраманмараш на південному сході країни, поблизу кордону із Сирією. Руйнівні підземні поштовхи продовжились і наступного дня. Кількість жертв руйнівного землетрусу вже перевищила 45 тис. людей, і це при тому, що актуальних даних із Сирії немає.

Источник: Ракурс


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