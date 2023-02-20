На границе Турции и Сирии в течение трех минут произошло два новых землетрясения

https://racurs.ua/n180144-na-granice-turcii-i-sirii-v-techenie-treh-minut-proizoshlo-dva-novyh-zemletryaseniya.html

Ракурс

На кордоні Туреччини та Сирії протягом трьох хвилин сталися два потужні землетруси.

Даних про постраждалих наразі немає.

6 лютого в Туреччині стався найбільший із 1939 року землетрус. Це були два основні поштовхи магнітудою 7,7 та 7,6 у провінції Кахраманмараш на південному сході країни, поблизу кордону із Сирією. Руйнівні підземні поштовхи продовжились і наступного дня. Кількість жертв руйнівного землетрусу вже перевищила 45 тис. людей, і це при тому, що актуальних даних із Сирії немає.