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Ракурс
На кордоні Туреччини та Сирії упродовж трьох хвилин сталися два нових землетруси

На кордоні Туреччини та Сирії упродовж трьох хвилин сталися два нових землетруси

20 лют 2023, 20:13
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На кордоні Туреччини та Сирії протягом трьох хвилин сталися два потужні землетруси.





Даних про постраждалих наразі немає.

Землетрус зафіксували за 70 км на північ від Латакії (Сирія) та за 14 км на південний захід від Антакьї (Туреччина) на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися у сусідніх провінціях, а також у Лівані.

6 лютого в Туреччині стався найбільший із 1939 року землетрус. Це були два основні поштовхи магнітудою 7,7 та 7,6 у провінції Кахраманмараш на південному сході країни, поблизу кордону із Сирією. Руйнівні підземні поштовхи продовжились і наступного дня. Кількість жертв руйнівного землетрусу вже перевищила 45 тис. людей, і це при тому, що актуальних даних із Сирії немає.

Джерело: Ракурс


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