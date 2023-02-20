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Террорист из лнр спокойно живет в Украине и возглавляет завод в Днепре - расследование
Террорист из лнр спокойно живет в Украине и возглавляет завод в Днепре — расследование (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180149-terrorist-iz-lnr-spokoyno-jivet-v-ukraine-i-vozglavlyaet-zavod-v-dnepre-rassledovanie-video.htmlРакурс
Терорист із так званої луганської народної республіки (лнр) Андрій Анофрієв, якого мали б судити як бойовика терористичної «ЛНР», спокійно очолює власне підприємство у Дніпрі і підписує контракти з держпідприємствами.
Про це дізналися журналісти BIHUS.Info.
Анофрієв очолює підприємство «Дніпровагонрембуд».
Підозрюваного затримали у квітні 2021 року. Йому обрали запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.
Після завершення розслідування його справу передали в суд у Луганській області — Марківський районний суд.
Підготовче засідання у цій справі призначили за два місяці до початку повномасштабного вторгнення росії. Після вторгнення рф Марківку окупували. Суд разом із матеріалами слідства опинився в окупації.
В обласній прокуратурі Луганщини пояснили, що Марківський суд, який зараз в окупації, мав би передати матеріали до Покровського суду, що на Дніпропетровщині.
За даними слідства, Анофрієв у 2014 році організував і очолив власну терористичну групу, що входила до складу так званого «Всєвєлікого войска Донского».
Його «групу» також вважали причетною до викрадення людей для отримання викупу та вбивства співробітника СБУ — майора Тимура Гетманського.
На підконтрольній уряду території Анофрієв встиг очолити одну зі структур «Укрзалізниці», балотувався до Харківської облради, відкрито публікував у соцмережах фото з лнр та з іншими терористами, їздив на окуповану територію.
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