Террорист из лнр спокойно живет в Украине и возглавляет завод в Днепре - расследование

https://racurs.ua/n180149-terrorist-iz-lnr-spokoyno-jivet-v-ukraine-i-vozglavlyaet-zavod-v-dnepre-rassledovanie-video.html

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Терорист із так званої луганської народної республіки (лнр) Андрій Анофрієв, якого мали б судити як бойовика терористичної «ЛНР», спокійно очолює власне підприємство у Дніпрі і підписує контракти з держпідприємствами.

Про це дізналися журналісти BIHUS.Info.

Анофрієв очолює підприємство «Дніпровагонрембуд».

Підозрюваного затримали у квітні 2021 року. Йому обрали запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Після завершення розслідування його справу передали в суд у Луганській області — Марківський районний суд.

Підготовче засідання у цій справі призначили за два місяці до початку повномасштабного вторгнення росії. Після вторгнення рф Марківку окупували. Суд разом із матеріалами слідства опинився в окупації.

В обласній прокуратурі Луганщини пояснили, що Марківський суд, який зараз в окупації, мав би передати матеріали до Покровського суду, що на Дніпропетровщині.

За даними слідства, Анофрієв у 2014 році організував і очолив власну терористичну групу, що входила до складу так званого «Всєвєлікого войска Донского».

Його «групу» також вважали причетною до викрадення людей для отримання викупу та вбивства співробітника СБУ — майора Тимура Гетманського.

На підконтрольній уряду території Анофрієв встиг очолити одну зі структур «Укрзалізниці», балотувався до Харківської облради, відкрито публікував у соцмережах фото з лнр та з іншими терористами, їздив на окуповану територію.