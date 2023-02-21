19-летние разведчики рассказали о боях близ Бахмута

https://racurs.ua/n180154-19-letnie-razvedchiki-rasskazali-o-boyah-bliz-bahmuta-video.html

Ракурс

19-річні розвідники з добровольчого формування територіальної громади «Хартія», яка входить до складу 127-ї бригади Територіальної оборони Збройних сил України, розповіли про свій досвід бойових дій біля Бахмута.

Відеозапис оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Нагадаємо, ДФТГ «Хартія» раніше відзначилося захопленням військової техніки (танка Т72, двох гармат 2Б16 «Нона-К», двох бронетранспортерів МТ-ЛБ), полонених та документів ворога. Також бійці тривалий час обороняли ділянки фронту у селі Руська Лозова та вихід до державного кордону під час контрнаступу сил оборони України. Окрім цього, захисники України ведуть розвідку та коригування вогню артилерійських систем.