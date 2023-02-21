Пятеро погибших и 16 раненых — таковы последствия сегодняшнего обстрела в Херсоне

https://racurs.ua/n180173-jestokiy-obstrel-hersona-snaryady-razorvalis-na-ostanovke-i-avtoparke-mnogo-ubityh-i-ranenyh.html

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По обіді 21 лютого російські війська завдали масованого удару з «Градів» по середмістю Херсона.

Уламки ворожих снарядів вбили п’ятьох мирних людей, котрі були на зупинці громадського транспорту у Суворовському районі міста, багато містян дістали поранення.

В обласній військовій адміністрації розповіли, що поцілили снаряди й на територію автопарку — там поранені двоє людей. В одному з будинків через влучання російських боєприпасів жінка отримала травми у власній квартирі.

Боєприпаси розривалися й поблизу закладів охорони здоров’я та інфраструктурних об'єктів. Пролунав вибух біля медзакладу — будівля пошкоджена, також обстріляли будівлю «Херсонобленерго», є постраждалий.

У місцях влучань палають гаражі та автівки. Поблизу площі Свободи уламок снаряда пошкодив автомобіль, внаслідок чого був поранений чоловік.

Наразі відомо про 16 поранених. Серед них 16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя і кінцівок. Її госпіталізували у стані середньої важкості.