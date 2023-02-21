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Жорстокий обстріл Херсона - снаряди розірвалися на зупинці та в автопарку, багато убитих і поранених
Жорстокий обстріл Херсона — снаряди розірвалися на зупинці та в автопарку, багато убитих і поранених (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180173-jorstokyy-obstril-hersona-snaryady-rozirvalysya-na-zupynci-ta-v-avtoparku-bagato-ubytyh.htmlРакурс
По обіді 21 лютого російські війська завдали масованого удару з «Градів» по середмістю Херсона.
Уламки ворожих снарядів вбили п’ятьох мирних людей, котрі були на зупинці громадського транспорту у Суворовському районі міста, багато містян дістали поранення.
В обласній військовій адміністрації розповіли, що поцілили снаряди й на територію автопарку — там поранені двоє людей. В одному з будинків через влучання російських боєприпасів жінка отримала травми у власній квартирі.
Боєприпаси розривалися й поблизу закладів охорони здоров’я та інфраструктурних об'єктів. Пролунав вибух біля медзакладу — будівля пошкоджена, також обстріляли будівлю «Херсонобленерго», є постраждалий.
У місцях влучань палають гаражі та автівки. Поблизу площі Свободи уламок снаряда пошкодив автомобіль, внаслідок чого був поранений чоловік.
Наразі відомо про 16 поранених. Серед них 16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя і кінцівок. Її госпіталізували у стані середньої важкості.
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