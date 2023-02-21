Байден выступает с речью в Королевском замке Варшавы

https://racurs.ua/n180179-bayden-vystupaet-s-rechu-v-korolevskom-zamke-varshavy-translyaciya.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, 21 лютого виголосить промову в центрі Варшави, біля Королівського замку.

Під’їзди до Замкової площі і пішохідний рух на площі максимально обмежено з міркувань безпеки.

Очікується, що у своїй промові глава Білого Дому запевнить поляків та всі країни східного флангу НАТО в тому, що у разі небезпеки США боронитимуть кожний сантиметр землі Північноатлантичного альянсу відповідно до ст. 5 Вашингтонського договору про колективну оборону.

Байден прибув до Польщі після свого візиту в Україну.

Американське посольство у Варшаві очікує на присутність кількох тисяч людей, повідомляло Польське радіо. У польському МЗС розповіли, що візит до Варшави є також сигналом підтримки Польщі, країни, яка взяла на себе військову підтримку України.

Українська діаспора у Варшаві організувала кампанію до приїзду президента США. Українські та польські активісти оголосили триденну акцію, що триватиме під час візиту Байдена до Варшави. Вони закликають надати Україні літаки F-16 та іншу зброю.

Учасники розгорнули величезний банер зі зверненням прямо навпроти готелю Mariott, де зупинився американський президент.