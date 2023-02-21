Украина может рассчитывать на Италию — премьер Мелони в Буче

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Ракурс

Україна може розраховувати на Італію, заявила прем'єр-міністр Джорджа Мелоні. Очільниця уряду Італії сьогодні відвідує Україну. Вона приїжджала до зруйнованих московитами Бучі та Ірпеня, у другій половині дня Мелоні проведе переговори із президентом України.

Ми були з Україною від самого початку (російського вторгнення — ред.) і будемо до кінця. У вас є вся наша підтримка, — цитує Мелоні FarodiRoma.

Мелоні прибула до Києва опівдні 21 лютого потягом.

У Бучі гості з Італії подарували медаль, зроблену із відстріляних куль — символ російських воєнних злочинів на Київщині.

В Ірпені Мелоні сама передала українцям подарунок від Італії — кілька генераторів.

Мелоні зізналася, що очікувала від промови президента рф володимира путіна чогось, що дозволить досягти прогресу щодо дипломатичного завершення війни. Про це вона сказала під час візиту до Ірпеня, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на La Stampa.

Путін? Частина мого серця сподівалася, що він скаже інші слова, очікуючи на крок вперед. Те, що ми почули сьогодні вранці, — це звичайна пропаганда, але факти інші, — зазначила Мелоні".

Ультраправа Мелоні, яка в жовтні минулого року склала присягу як перша жінка прем'єр-міністр Італії, продовжує політику свого попередника Маріо Драгі щодо рішучої підтримки Києва та надсилання військової допомоги.

Президент США Джо Байден, після візиту до Києва, обговорив з Мелоні підтримку України та запросив її відвідати Білий дім.