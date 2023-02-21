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Украина может рассчитывать на Италию — премьер Мелони в Буче

Украина может рассчитывать на Италию — премьер Мелони в Буче

21 фев 2023, 18:28
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Україна може розраховувати на Італію, заявила прем'єр-міністр Джорджа Мелоні. Очільниця уряду Італії сьогодні відвідує Україну. Вона приїжджала до зруйнованих московитами Бучі та Ірпеня, у другій половині дня Мелоні проведе переговори із президентом України.





Ми були з Україною від самого початку (російського вторгнення — ред.) і будемо до кінця. У вас є вся наша підтримка, — цитує Мелоні FarodiRoma.

Мелоні прибула до Києва опівдні 21 лютого потягом.

У Бучі гості з Італії подарували медаль, зроблену із відстріляних куль — символ російських воєнних злочинів на Київщині.

Україна може розраховувати на Італію — прем’єр Мелоні у Бучі

В Ірпені Мелоні сама передала українцям подарунок від Італії — кілька генераторів.

Мелоні зізналася, що очікувала від промови президента рф володимира путіна чогось, що дозволить досягти прогресу щодо дипломатичного завершення війни.

Україна може розраховувати на Італію — прем’єр Мелоні у Бучі

Про це вона сказала під час візиту до Ірпеня, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на La Stampa.

Путін? Частина мого серця сподівалася, що він скаже інші слова, очікуючи на крок вперед. Те, що ми почули сьогодні вранці, — це звичайна пропаганда, але факти інші, — зазначила Мелоні".

Ультраправа Мелоні, яка в жовтні минулого року склала присягу як перша жінка прем'єр-міністр Італії, продовжує політику свого попередника Маріо Драгі щодо рішучої підтримки Києва та надсилання військової допомоги.

Президент США Джо Байден, після візиту до Києва, обговорив з Мелоні підтримку України та запросив її відвідати Білий дім.

Источник: Ракурс


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