Привычная схема – премьер Молдовы считает, что россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе

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росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

Таку заяву 21 лютого виголосив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Існує кілька сценаріїв дестабілізації. Вони включають кілька елементів, — сказав Речан.

Один з методів окупації Молдови — захоплення аеропорту в Кишиневі.

Прем'єр Речан у цьому сенсі згадав нещодавню заяву президента Зеленського, але запевнив, що молдавські органи готові протистояти таким викликам.

Про те, що росія має намір здійснити переворот у Молдові, захопивши попередньо аеропорт Кишинева для перекидання через нього війська, заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю Die Welt.

Він сказав, що Молдова та рф не мають спільного кордону, тому перекидати російських військових Москва зможе лише через аеропорт.

Тому вони хочуть використати цей аеропорт і всі ресурси Придністров’я. Майя Санду ніколи не просила моєї допомоги, але дякувала інформації. Вона дуже добре знає нашу ситуацію. Україна завжди буде готова допомогти Молдові, — заявив Зеленський.

Саме на цю заяву відреагувала влада Молдови.

Раніше Речан сказав, що Придністров’я (так звану придністровську молдавську республіку — ПМР) треба демілітаризувати. Прем'єр Молдови наголосив, що невизнане Придністров’я має бути «демілітаризоване шляхом евакуації російських військ і демілітаризації місцевих жителів». Після цього їх треба буде економічно й соціально інтегрувати.

Він також нагадав, що країна взяла на себе нейтралітет, але російська армія все ще перебуває в Придністровському регіоні.

Ми оголосили себе нейтральними, але якщо хтось спробує напасти на нас, що ми робитимемо, брати сумки та бігти? Безвідповідально ігнорувати небезпеки і вводити суспільство в оману стосовно того, що цих небезпек не існує, — наголосив Речан.

Речан вважає, що Молдова залучена до процесу, який передбачає виключно мирне розв’язання придністровського питання. Це означає, що росія має вивести війська, евакуювати озброєння та боєприпаси.

росія зобов’язалася зробити це, і не раз. Ми маємо переконатися, що росія виконає обіцяне. Це й означає демілітаризацію, — цитує Речана агенція «Інтерфакс-Україна».

Він уточнив, що йдеться про оперативну групу російських військ, а не про згортання миротворчої операції, яка відбувається згідно з молдавсько-російською угодою від 21 липня 1992 року.

За словами Речана, оперативна група налічує понад півтори тисячі російських військовослужбовців, які перебувають на території Молдови без законних на те підстав.

росія неодноразово підтверджувала зобов’язання щодо виведення залишків колишньої 14 армії, — заявив він.

Раніше Речан розповідав, що у Молдові точиться гібридна війна, де «Москва намагається захопити демократичні процеси, європейський курс».

У відповідь на це речник Кремля дмитро пєсков «рекомендував молдовським співрозмовникам дуже обережно ставитися до таких заяв», зазначивши, що відносини між двома країнами «дуже напружені».

Нагадаємо, Кишинів закликав ЄС запровадити санкції щодо «корумпованих олігархів та політиків, які разом із росією намагаються дестабілізувати Молдову».

Молдовська влада сподівається обмежити можливість олігархів «вливати брудні гроші у внутрішню політику і платити протестувальникам та потенційно небезпечним бандам за спроби повалити уряд».