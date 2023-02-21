Подозрение СБУ получил оккупационный муфтий мусульман Крыма - он поддержал войну рф и мобилизацию

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Служба безпеки України зібрала докази вини очільника створеного агресором «духовного управління мусульман Криму та Севастополя» у злочинах проти нашої держави.

Прес-служба СБУ 21 лютого розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення муфтій публічно підтримав збройну агресію рф та виправдовував воєнні злочини російських загарбників.

У вересні 2022 року поплічник окупантів активно закликав кримськотатарське населення півострова допомагати окупаційним угрупованням і здійснювати мобілізацію.

Для поширення прокремлівської пропаганди він неодноразово виступав в ефірах центральних російських телеканалів.

Він регулярно виправдовував захоплення українського півострова та злочинну діяльність керівників місцевої окупаційної адміністрації.

При цьому колаборант «демонстративно» засуджує представників кримськотатарського народу, які виступають проти кремля і воюють за Україну.

За свої «старання» на користь Москви муфтій був нагороджений медаллю та орденом від так званого «голови Криму» Аксьонова.

На підставі зібраних СБУ доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);

ч. 6 ст. 111−1 (колабораційна діяльність).

Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

Наразі він перебуває у тимчасово окупованому Криму. Втім, співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.