США и Европа никогда не угрожали россиянам, эта война — трагедия, а не необходимость - Байден в Варшаве

https://racurs.ua/n180184-ssha-i-evropa-nikogda-ne-ugrojali-rossiyanam-eta-voyna-tragediya-a-ne-neobhodimost-bayden.html

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Президент США 21 лютого виступив у Варшаві.

Головна теза Джо Байдена Україні — НАТО ніколи не втомиться підтримувати Україну до її перемоги, НАТО як ніколи об'єднане і рішуче в підтримці. Диктаторам — ні, ні й ще раз ні, ви ніколи не заберете свободу.

Також Байден звернувся до народів росії:

Захід не хоче нападати на росію і загрожувати її незалежності. Ви не є нашими ворогами, війна не є необхідністю, війну обрав президент путін, це його вибір. Якщо росія припинить своє вторгнення, війна закінчиться. Якщо Україна припинить оборонятися, це буде кінцем. Тому наше головне завдання — щоб Україна могла захищатися.

Президент США розповів про свій візит до Києва зазначивши, що «Київ стоїть, Київ вільний».

Я щойно побував в Києві. І я вам скажу — Київ стоїть, і буде стояти! Київ вільний. путін думав, що ми відступимо. Він помилявся. Всі ми занадто згуртовані. Жага путіна до влади зазнає невдачі, народ України переможе, на карті стоїть свобода.

Байден нагадав, що росія чинить звірства проти українського народу, а путін замість фінляндизації України отримав «натоїзацію Фінляндії та Швеції».