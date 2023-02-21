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Экипажи БПЛА морпехов демилитаризуют россиян - видео сбросов на оккупантов - война в Украине

Экипажи БПЛА морпехов демилитаризуют россиян — видео сбросов на оккупантов

21 фев 2023, 20:29
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Екіпажі БпЛА морських піхотинців майстерно демілітаризують російських окупантів.





У мережі з’явилися нові відеоматеріали об'єднаних зусиль 36 окремої бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та 503 окремого батальйон морської піхоти по знищенню ворога на Донеччині.

На відео видно влучні скиди вибухівки на голови росіян.

Источник: Ракурс


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