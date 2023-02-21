Экипажи БПЛА морпехов демилитаризуют россиян - видео сбросов на оккупантов - война в Украине

https://racurs.ua/n180187-ekipaji-bpla-morpehov-demilitarizuut-rossiyan-video-sbrosov-na-okkupantov.html

Ракурс

Екіпажі БпЛА морських піхотинців майстерно демілітаризують російських окупантів.

У мережі з’явилися нові відеоматеріали об'єднаних зусиль 36 окремої бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та 503 окремого батальйон морської піхоти по знищенню ворога на Донеччині.

На відео видно влучні скиди вибухівки на голови росіян.