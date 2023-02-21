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Экипажи БПЛА морпехов демилитаризуют россиян - видео сбросов на оккупантов - война в Украине
Экипажи БПЛА морпехов демилитаризуют россиян — видео сбросов на оккупантовhttps://racurs.ua/n180187-ekipaji-bpla-morpehov-demilitarizuut-rossiyan-video-sbrosov-na-okkupantov.htmlРакурс
Екіпажі БпЛА морських піхотинців майстерно демілітаризують російських окупантів.
У мережі з’явилися нові відеоматеріали об'єднаних зусиль 36 окремої бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та 503 окремого батальйон морської піхоти по знищенню ворога на Донеччині.
На відео видно влучні скиди вибухівки на голови росіян.
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