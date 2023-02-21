Италия предоставит Украине системы противовоздушной обороны Skyguard и Spike - в дополнение к SAMP-T

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Ракурс

Шостий пакет допомоги від Італії, окрім комплексів SAMP-T, міститиме ППО Skyguard та Spike.

Про це повідомила у Києві прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні.

Ми надаємо шостий пакет військової допомоги Україні, який фокусується на протиповітряній обороні. ЗРК SAMP-T — це дуже важливо, але в новому пакеті допомоги є ще й інші системи ППО — Skyguard та Spike, — сказала Мелоні.

За її словами, Італія не готова надавати Україні винищувачів, та воліє зосередитися на озброєннях для захисту, зокрема, системах протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури.

На сьогодні стратегічною метою є захист критичної інфраструктури, — заявила премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні на пресконференції в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Skyguard Aspide є сухопутним ЗРК малої дальності (до 12 км) для протиповітряної оборони визначених районів або об'єктів.

Комплекс може застосовуватися проти літаків, гелікоптерів, а також літальних апаратів, що пілотуються дистанційно, включаючи ракети класу «повітря-земля». Самі іспанці ж вказують, що їх «Аспіди» розраховані та на «стаціонарну» роботу та на захист саме стратегічних об'єктів.

Усі засоби комплексу виконані на шасі, що буксируються, і можуть бути швидко доставлені на задану позицію.

«Ракурс» на початку лютого повідомляв, що українські військові вирушили на навчання з комплексами протиповітряної оборони SAMP-T.