Спецназ СБУ уничтожил вражескую «Акацию» и пять танков. Фото:

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Ракурс

Українські бійці спецпідрозділу Служби безпеки України майстерно знищують ворожу бронетехніку на фронті.

Днями бійці Центру спецоперацій «А» СБУ знищили шість одиниць ворожої техніки. «Альфівці» вміло відпрацювали п’ять російських танків та одну самохідну артилерійську установку «Акація». Про це 22 лютого повідомив прес-центр СБ України.

Також спецпризначенці завдали ударів по позиціях ворожої піхоти. Відео знищення ворога вони оприлюднили в мережі.

Нагадаємо, 21 лютого командування Сухопутних військ ЗСУ показало на відео, як з ювелірною точністю оператори БПЛА скидають боєприпаси у люк російської БМП.