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Воги в люк і ракети в бік - Сухопутні війська показали, як палять російські БМП

Воги в люк і ракети в бік — Сухопутні війська показали, як палять російські БМП (ВІДЕО)

21 лют 2023, 21:39
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Сухопутні війська показали, як їхні підрозділи на сході палять російські БМП.





Командування сухопутки 21 лютого у своєму Фейсбук опублікувало два відео з ударами по росіянах.

На першому видно, як з ювелірною точністю оператори БПЛА скидають боєприпас вог у люк російської БМП. За мить після влучання російська машина вибухає і горить.

Інше відео показує бойову роботу військових 11 бригади імені Марка Безручка. Її бійці двома ракетами знищили іншу БМП ворога. Перша влучила машині у бік, інша пробиває броню зверху.

Джерело: Ракурс


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