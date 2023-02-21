Воги в люк і ракети в бік - Сухопутні війська показали, як палять російські БМП

https://racurs.ua/ua/n180190-vogy-v-luk-i-rakety-v-bik-suhoputni-viyska-pokazaly-yak-palyat-rosiyski-bmp-video.html

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Сухопутні війська показали, як їхні підрозділи на сході палять російські БМП.

Командування сухопутки 21 лютого у своєму Фейсбук опублікувало два відео з ударами по росіянах.

На першому видно, як з ювелірною точністю оператори БПЛА скидають боєприпас вог у люк російської БМП. За мить після влучання російська машина вибухає і горить.

Інше відео показує бойову роботу військових 11 бригади імені Марка Безручка. Її бійці двома ракетами знищили іншу БМП ворога. Перша влучила машині у бік, інша пробиває броню зверху.