Сухопутные войска показали, как жгут российские БМП

https://racurs.ua/n180190-vogi-v-luk-i-rakety-v-bok-suhoputnye-voyska-pokazali-kak-jgut-rossiyskie-bmp.html

Ракурс

Сухопутні війська показали, як їхні підрозділи на сході палять російські БМП.

Командування сухопутки 21 лютого у своєму Фейсбук опублікувало два відео з ударами по росіянах.

На першому видно, як з ювелірною точністю оператори БПЛА скидають боєприпас вог у люк російської БМП. За мить після влучання російська машина вибухає і горить.

Інше відео показує бойову роботу військових 11 бригади імені Марка Безручка. Її бійці двома ракетами знищили іншу БМП ворога. Перша влучила машині у бік, інша пробиває броню зверху.