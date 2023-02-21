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Сухопутные войска показали, как жгут российские БМП
Воги в люк и ракеты в бок — Сухопутные войска показали, как жгут российские БМПhttps://racurs.ua/n180190-vogi-v-luk-i-rakety-v-bok-suhoputnye-voyska-pokazali-kak-jgut-rossiyskie-bmp.htmlРакурс
Сухопутні війська показали, як їхні підрозділи на сході палять російські БМП.
Командування сухопутки 21 лютого у своєму Фейсбук опублікувало два відео з ударами по росіянах.
На першому видно, як з ювелірною точністю оператори БПЛА скидають боєприпас вог у люк російської БМП. За мить після влучання російська машина вибухає і горить.
Інше відео показує бойову роботу військових 11 бригади імені Марка Безручка. Її бійці двома ракетами знищили іншу БМП ворога. Перша влучила машині у бік, інша пробиває броню зверху.
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