Ударные дроны ВСУ уничтожили группу пехоты россиян. Фото: defence-ua.com

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Ракурс

Сили спеціальних операцій України професійно нищать ворогів по всій лінії фронту.

Ворожа штурмова група на одному за напрямків атакувала позиції українських військових. Оператори ССО спочатку вдарили по одній групі противника. Коли ж до вбитих і поранених росіян дісталася група евакуації — дрони знову завдали удару. Про це 22 лютого повідомило Командування ССО Збройних сил України.

Згодом дрон-камікадзе знищив й групу евакуації, яка прибула на порятунок окупантів. Таким чином було ліквідовано восьмеро окупантів, ще двоє були поранені.

Воїни ССО України нагадують ворогам, що мають достатньо засобів, вмінь та бажання нищити противника усіма можливими способами. Працюємо далі задля перемоги України! — зазначили в командуванні.

Нагадаємо, бійці Центру спецоперацій «А» СБУ знищили шість одиниць ворожої техніки. «Альфівці» вміло відпрацювали п’ять російських танків та одну самохідну артилерійську установку «Акація». Відео ліквідації ворогів вже з’явилося в мережі.