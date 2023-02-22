рф может мобилизовать еще миллион человек на войну. Фото:

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Мобілізація в росії може набрати обертів, тому не виключене проведення нових хвиль.

Президент рф володимир путін не готовий до мирних переговорів з Україною і буде продовжувати спроби досягти воєнного успіху, покладаючись на чисельну перевагу. Для того, щоб переломити ситуацію на фронті москва готова на ще більші жертви. Про це голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За його словами, вже мобілізованих понад 300 тис. росіян може бути недостатньо для перемоги в Україні, тому на війну кремль може підправити ще мільйон осіб.

Подальший мобілізаційний потенціал росії — резерв до мільйона осіб, якщо в кремлі вважатимуть це за необхідне, — сказав Каль.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляли, що нова хвиля мобілізації в росії може поширитися й на студентів вищих навчальних закладів денної форми навчання. Задля цього в рф створюють так звані «дільниці оповіщення», які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання.

Джерело: Redaktionsnetzwerk Deutschland