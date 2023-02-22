Количество разрушенных россией домов за почти год войны назвал Костин

Преступления рф в Украине. Фото: Андрей Костин в Facebook

https://racurs.ua/n180222-kolichestvo-razrushennyh-rossiey-domov-za-pochti-god-voyny-nazval-kostin.html

Ракурс

Армія російської федерації з 24 лютого 2022 року зруйнувала в Україні понад 81 тис. об'єктів цивільної інфраструктури.

Ворожі ракети, дрони та снаряди зруйнували понад 62 тис. житлових будинків. А 77% російських ударів у період з жовтня 2022 року по лютий 2023 року прийшлося на об'єкти критичної інфраструктури. Про це 22 лютого генеральний прокурор України Андрій Костін написав у Facebook.

Генпрокурор упевнений, що ворог, обстрілюючи мирну інфраструктуру, діє свідомо. Також від російських ударів страждає і навколишнє середовище. Експерти підрахували, що окупанти завдали шкоди на суму в понад 46 млрд дол., а наслідки російської агресії в Європі відчуватимуть ще десятиліттями.

За час повномасштабної війни окупанти скоїли понад 68 тис. воєнних злочинів. Правоохоронці зареєстрували 952 факти застосування заборонених касетних мін, хімічних, касетних і запалювальних боєприпасів. Росіяни вбили 9 тис. 655 цивільних, жертвою агресії стали 461 дитина.

За словами генпрокурора, з 24 лютого 2022 року вже оголошено підозру 915 особам, причетним до російських злочинів. Засуджено 26, з них 11 отримали вироки заочно.

Хочу пояснити мету процедури. Навіть якщо ми не можемо заарештувати злочинця зараз, заочний вирок українського суду відкриває перспективи розшуку та затримання при будь-якій спробі залишити межі рф. Також не виключаємо, що повоєнна російська влада співпрацюватиме з міжнародним правосуддям і видаватиме злочинців, — наголосив Костін.

Також він додав, що прокуратура розглядає 16 тис. 800 злочинів, які стосуються посягання на основи нацбезпеки. Ці справи стосуються зрадників держави та колаборантів. Вже оголошено підозру 2 тис. 932 зловмисникам, 489 отримали вироки. Серед зрадників, зокрема, є народний депутат, 12 депутатів місцевих рад і мерів, 115 правоохоронців.

Нагадаємо, у лютому віце-президент США Камала Харріс на Мюнхенській безпековій конференції заявила, що уряд США офіційно встановив, що Росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну скоїла злочини проти людяності.