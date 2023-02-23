россии приснилось наступление "Азова" на Приднестровье

https://racurs.ua/n180229-rossii-prisnilos-nastuplenie-azova-na-pridnestrove.html

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Міноборони росії заявило про підготовку Україною «інсценування нібито наступу російських військ з території Придністров’я».

Молдова не підтвердила це твердження московитів. У телеграм-каналі уряду республіки закликали «до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Республіки Молдова».

Міноборони рф стверджує, що Україна «готує збройну провокацію» проти невизнаного Придністров’я у Молдові «найближчим часом».

Як привід для вторгнення планується інсценування нібито наступу російських військ з території Придністров’я, — йдеться в заяві, опублікованій вранці 23 лютого.

Українські диверсанти, стверджується в ній, нібито будуть переодягнуті у російську військову форму. При цьому наступати на молдаван будуть бійці «Азова».

Міністерство оборони росії регулярно анонсує подібні «диверсії», у тому числі із застосуванням хімічної зброї. Жоден з таких анонсів не справдився.

Побоювання щодо можливого залучення Молдови до конфлікту також неодноразово звучали протягом року війни.

У середині лютого президент Молдови Мая Санду заявила, що Україна надала Кишиневу документи, з яких випливає, що росія готує «підривні дії» у її країні. Вона доручила органам безпеки та громадського порядку виявляти максимальну пильність, щоб запобігти поваленню конституційного ладу.

Минулого тижня, виступаючи на Мюнхенській конференції, Санду заявила, що росія веде гібридну війну проти Молдови, використовуючи економічний тиск та пропаганду. На її думку, Москва хоче дестабілізувати ситуацію в країні та вивести людей на вулиці, щоб змінити владу та створити проросійський уряд. При цьому вона наголошувала, що не бачить безпосередньої загрози вторгнення до Молдови з боку росії.

На території Придністров’я, що відкололося від Молдови, в селі Ковбасна знаходиться одне з найбільших у Європі сховищ зброї.