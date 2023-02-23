Недалеко от границы Украины разбился российский штурмовик Су-25, к сожалению, пилот выжил

https://racurs.ua/n180233-nedaleko-ot-granicy-ukrainy-razbilsya-rossiyskiy-shturmovik-su-25-k-sojaleniu-pilot-vyjil-foto.html

Ракурс

Літак міністерства оборони РФ впав у Валуйському міському окрузі Білгородської області. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Причина того, що сталося, з’ясовується. Ситуація під контролем, — повідомив Гладков.

За повідомленнями ЗМІ, розбився літак Су-25. Baza пише, що штурмовик зазнав аварії на околиці села Оріхове, впавши на сарай із сіном, після чого виникла пожежа. Пілот літака вижив, за ним відправили літак санавіаціїстверджує Baza.

У Міноборони Московії подію на момент виходу новини ще не коментували.