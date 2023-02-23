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Разведка зафиксировала движение российских колонн в направлении Черниговской области
Разведка зафиксировала движение российских колонн в направлении Черниговской областиhttps://racurs.ua/n180232-razvedka-zafiksirovala-dvijenie-rossiyskih-kolonn-v-napravlenii-chernigovskoy-oblasti.htmlРакурс
Розвідка зафіксувала колону російської військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю.
Про це повідомили в ОК «Північ».
Зазначається, що техніка рухається без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ. Ймовірно, росіяни готують провокації на кордоні.
Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті, — наголосили в ОК «Північ».
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