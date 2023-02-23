Разведка зафиксировала движение российских колонн в направлении Черниговской области

https://racurs.ua/n180232-razvedka-zafiksirovala-dvijenie-rossiyskih-kolonn-v-napravlenii-chernigovskoy-oblasti.html

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Розвідка зафіксувала колону російської військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю.

Про це повідомили в ОК «Північ».

Зазначається, що техніка рухається без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ. Ймовірно, росіяни готують провокації на кордоні.