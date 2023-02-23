Розвідка зафіксувала рух російських колон у напрямку Чернігівської області

https://racurs.ua/ua/n180232-rozvidka-zafiksuvala-ruh-rosiyskyh-kolon-u-napryamku-chernigivskoyi-oblasti.html

Ракурс

Розвідка зафіксувала колону російської військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю.

Про це повідомили в ОК «Північ».

Зазначається, що техніка рухається без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ. Ймовірно, росіяни готують провокації на кордоні.