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Розвідка зафіксувала рух російських колон у напрямку Чернігівської області
Розвідка зафіксувала рух російських колон у напрямку Чернігівської областіhttps://racurs.ua/ua/n180232-rozvidka-zafiksuvala-ruh-rosiyskyh-kolon-u-napryamku-chernigivskoyi-oblasti.htmlРакурс
Розвідка зафіксувала колону російської військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю.
Про це повідомили в ОК «Північ».
Зазначається, що техніка рухається без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ. Ймовірно, росіяни готують провокації на кордоні.
Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті, — наголосили в ОК «Північ».
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