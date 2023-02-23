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Ракурс
Розвідка зафіксувала рух російських колон у напрямку Чернігівської області

Розвідка зафіксувала рух російських колон у напрямку Чернігівської області

23 лют 2023, 10:17
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Розвідка зафіксувала колону російської військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю.





Про це повідомили в ОК «Північ».

Зазначається, що техніка рухається без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ. Ймовірно, росіяни готують провокації на кордоні.

Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті, — наголосили в ОК «Північ».

Джерело: Ракурс


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