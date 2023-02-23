За год войны россияне украли у украинских детей 38 дней жизни

https://racurs.ua/n180231-za-god-voyny-rossiyane-ukrali-u-ukrainskih-detey-38-dney-jizni.html

Ракурс

За рік війни українські діти в середньому 920 годин перебували у бомбосховищах.

Таку статистику наводить організація Save the Children.

Підрахунки ґрунтуються на даних про повітряні тривоги, частоту обстрілів або інформацію про бойові дії. Загалом за рік війни повітряну тривогу в Україні оголошували понад 16 тис. разів, тривалість якої в середньому була одна година.

У районах інтенсивних бойових дій деякі сім’ї з дітьми проводили в бомбосховищах по вісім годин на день, не маючи змоги вийти надвір через обстріли.

920 годин — це близько 38 днів на рік.

Уздовж лінії фронту на сході та півдні Україні обстріли майже ніколи не вщухають. Родини там змушені покинути свої напівзруйновані домівки і переселитися у підвали чи погреби, де немає електрики, води та опалення. У великих містах на кшталт Києва, родини із дітьми ховаються на підземних паркуваннях або на станціях метро.

Коли повідомляють про зліт літаків, ми готуємось. Я боялася у перші дні війни, але зараз це все вже якось звично. В кожного є свій рюкзак. Ми їх беремо і виходимо, — розповідає Марина, яка разом із родиною розставила стільці посеред станції метро. Поряд — сумки із їжею та водою, що родина принесла з дому. Це тепер звичний набір для будь-якої родини в Україні. Постійний стрес, що родини та діти зазнають від життя під загрозою ракетних атак та обстрілів, вкрай важко подолати. Дослідження ВООЗ свідчать, що кожен п’ятий, хто живе у зоні збройного конфлікту, має істотний ризик розвитку психічних розладів. І чим довше тривають бойові дії, тим сильніші будуть симптоми, — констатують в Save the Children.