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Ракурс
Неподалік кордону України розбився російський штурмовик Су-25, на жаль, пілот вижив

Неподалік кордону України розбився російський штурмовик Су-25, на жаль, пілот вижив (ФОТО)

23 лют 2023, 10:25
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Літак міністерства оборони РФ впав у Валуйському міському окрузі Білгородської області. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.





Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Причина того, що сталося, з’ясовується. Ситуація під контролем, — повідомив Гладков.

За повідомленнями ЗМІ, розбився літак Су-25. Baza пише, що штурмовик зазнав аварії на околиці села Оріхове, впавши на сарай із сіном, після чого виникла пожежа. Пілот літака вижив, за ним відправили літак санавіаціїстверджує Baza.

У Міноборони Московії подію на момент виходу новини ще не коментували.

Джерело: Ракурс


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